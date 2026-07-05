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Balıkesir'de korkutan yangın: Alevler ormana sıçradı

Balıkesir'de korkutan yangın: Alevler ormana sıçradı

13:595/07/2026, Pazar
AA
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Ekipler seferber oldu.
Ekipler seferber oldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, daha sonra ormana sıçradı.

İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



#Balıkesir
#Kepsut
#orman yangını
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