AYM'den dikkat çeken karar: Noterlik Kanunu'nun 148. maddesi iptal edildi

Kararın gerekçesinden





AYM'nin kararında, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 148. maddesinin birinci fıkrasında noter katipleri ve katip adaylarına verilecek disiplin cezalarının uyarma, kınama, ücretten kesme ve meslekten çıkarma olarak sıralandığı, ikinci fıkrada da aynı kanunun 127. maddesinde noterlere uygulanacak disiplin cezalarının kıyasen noter katipleri ve adayları hakkında da uygulanacağının hüküm altına alındığı ifade edildi.





Düzenlemede, disiplin suç ve cezaları arasında yeterli bağlantı kurulmadığı değerlendirmesine yer verilen kararda, muhataplar açısından da yeterli bir hukuki güvencenin sağlanmadığı belirtildi.