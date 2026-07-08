Trump ile Şara Ankara'da bir araya geldi: 'Suriye terör listesinden çıkacak'
17:31, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:53, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Trump ile Şara, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Suriye terör listesinden çıkacak. Şara'ya herkes saygı duyuyor.
İran kesinlikle nükleer silaha sahip olamayacak. Petrol fiyatlarının daha da artacağını düşünmüyorum.
Nükleer materyal dağın derinliklerinde ve bunu ancak bizde olan makinelerle çıkarabilirler.
Avrupa Birliği yıllarca bize kötü davrandılar. AB'deki ülkelere yakınız ama ABD'den yıllarca faydalandılar.
Dünyanın gördüğü en büyük ekonomiyi kurmuş vaziyetteyiz. 3 trilyon dolarlık bir rekor vardı.
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Başlıklar :Donald TrumpŞaraNATO Zirvesi
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