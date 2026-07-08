Külliye'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Trump NATO Zirvesi'nin ikinci gününde tarihi kararları duyurdu: İran ile ateşkes bitti Türkiye F-35'leri alacak

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, ikinci gününde yoğun diplomasi trafiğiyle devam ediyor. Zirve öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile açıklamalarda bulundu. Dün akşam yapılan İran saldırısı hakkında konuşan Trump, “İran ile ateşkes bitti” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini yineleyen Trump, Türkiye'nin büyük bir askeri güç olduğunu ve F-35'leri alacağını söyledi.