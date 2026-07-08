Külliye'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
15:52, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:07, 08/07/2026, Çarşamba
AA
NATO Zirvesi’nde ikili temaslar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.
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