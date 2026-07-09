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Hürmüz gerilimi mutabakatı çökertti mi?

Hürmüz gerilimi mutabakatı çökertti mi?

04:00, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:12, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Hürmüz gerilimi mutabakatı çökertti mi?
Arşiv.

İran’ın önceki gün Hürmüz Boğazı’nda belirlediği rotayı kullanmayan iki tankere saldırması, ABD ile İran arasında ilan edilen mutabakatı çöküşün eşiğine getirdi. ABD ordusu, dün boğaz çevresindeki İran kentlerinde 80 saldırı düzenlerken ABD Başkanı Donald Trump, “Benim açımdan mutabakat bitti. İşimize bakacağız” dedi. İran ise Hürmüz’de kendi hakimiyetini kurmakta ısrarlı.

ABD ile İran arasında 14 Haziran’da ilan edilen mutabakat, en ciddi sınamadan geçiyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO), önceki gün Hürmüz Boğazı’nda belirlediği rotayı kullanmayan iki tankere saldırı düzenlemesiyle başlayan gerilim, ABD’nin İran’ın güneyindeki Bender Abbas, Keşm Adası, Sirik ve Buşehr gibi kentlere 80 hava saldırısı düzenlemesiyle zirveye çıktı. DMO, sabaha karşı ABD’nin Körfez'deki üslerine 85 füze fırlattığını ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump ise dün NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı ortak açıklamada, “İran ile mutabakat sonlandı. Artık onlarla daha fazla zaman kaybetmeyeceğiz. İşimize bakacağız” diyerek saldırıları yeniden başlatmakla tehdit etti.

ABD'DEN 'İLAVE SALDIRILAR'

Açıklamalar sonrası Amerikan saldırıları dün akşam daha da şiddetlendi. Yakıt ikmal uçaklarını İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandıran ABD, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

"İRANLILAR SÖZLERİNİ İNKAR EDİYOR"

Trump, Rutte ile birlikte yaptığı açıklamada, İran’ın hasta ve yalancı liderler tarafından yönetildiğini öne sürerek, “Mutabakat benim için bitti. Artık onlarla uğraşmak istemiyorum. Kushner ve Witkoff ile müzakereleri sürdürmek isteyip istemedikleri konusunu konuşacağım ama bence bu artık sadece zaman kaybı. Kushner ve Witkoff çok iyi bir iş çıkarıyor. İranlılara neler olacağını göreceğiz” dedi. İranlı liderlere “Aşağılık mahluklar” diye hakaret eden Trump, “Aşağılık mahluk nedir bilirsin? Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti" ifadelerini kullandı. Trump, öğleden sonra yaptığı açıklamada ise İranlı yetkililerin mutabakatta verdikleri "Nükleer programdan vazgeçtikleri taahhüdünü" inkar ettiklerini söyleyen Trump, "Onlarla nükleer programı durdurmaları üzerine anlaşmıştık. Eğer onlar yapmazsa bunu biz yapacağız. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabiliriz" cümlelerini sarf etti.

HEGSETH TEL AVİV’E GİTMEYECEK

NATO Zirvesi için önceki gün Ankara’ya gelen Trump, burada Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda söz vermişti. Bu gelişme İsrail’i panikletirken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in bu konuyu ve İran ile yaşanan gelişmeleri ele almak üzere Tel Aviv’e gideceği açıklanmıştı. Ancak Trump’ın İran’a yönelik yaptığı sert açıklamaların ardından Hegseth’in Tel Aviv ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

İRAN: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran tarafından Trump’ın açıklamalarına ilk cevap Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan geldi. Pezeşkiyan, İran’ın haklarını korumak için dik duracağını söyledi. Konuya dair DMO Hatemu’l Enbiya Karargahı’ndan yapılan açıklamada da “ABD’ye İran’a saldırması için destek verecek her ülkenin düşman olarak tanımlanacağı” tehdidi yöneltildi. Savaş sonrası İran’daki karar alma mekanizmasında önemli bir konuma yükselen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ülkesinin tehditlere boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, “Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız” cümlelerini kullandı.


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Başlıklar :ABDHürmüzİran
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