ABD İran'a saldırı başlattı: Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu

İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te paltama sesleri duyulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

ABD dün gece de İran’ın güney kıyılarına saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 8 İran askeri hayatını kaybetmişti.

ABD ordusu 'Saldırdık' dedi

ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

'Cevapsız kalmayacak'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

Dünya

CENTCOM ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığına vurgu yaptı: 20’den fazla savaş gemisi devriye geziyor

Dünya

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı saldırılardan dolayı Trump'a tepki gösterdi: Anladığı dilden konuşmak gerekiyor

Dünya

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti: Ülkeye yönelik herhangi bir yeni saldırı durumunda kapatacağız