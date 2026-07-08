Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini geri çevirmedi: Fransa'ya selamlarınızı ilettim
20:24, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa’ya selam gönderdi, Macron 'Selamlarınızı ilettim' paylaşımı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyadan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü anlara ilişkin paylaşımda bulunarak, Erdoğan'ın selamını Fransız halkına ilettiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin anları paylaştı.
Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’dan Fransa’ya selam söylemesini istediği anlar yer alırken, Macron Erdoğan'ın bu talebini karşılıksız bırakmadı.
Zirvenin ardından Ankara'dan ayrılan Macron bu görüntülere yer verdiği paylaşımında "Fransa’ya selamlar iletildi." dedi.
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Başlıklar :MacronFransaSelamRecep Tayyip Erdoğan
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