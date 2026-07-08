Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini geri çevirmedi: Fransa'ya selamlarınızı ilettim

Trump'tan F-35 sorusuna 'Türkiye' yanıtı: İlişkilerimiz çok iyi

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ile ilişkilere özel vurgu yaptı. "En iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. Dünyanın en iyi uçağı. Herkes istiyor. Kime vereceğimizi konuşacağız." diyen Trump, kararın henüz netleşmediğini ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunan Trump, "Kendisi Bibi'ye hayran değil ama savaşın dışında kaldı." ifadelerini kullandı.