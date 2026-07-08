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Miçotakis zirve sonrası Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iş birliğine devam edeceğim

Miçotakis zirve sonrası Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iş birliğine devam edeceğim

20:05, 08/07/2026, Çarşamba
AA
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Miçotakis zirve sonrası Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iş birliğine devam edeceğim
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin muhteşem bir zirve düzenlediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir ilişki yönünde iş birliğine devam edeceklerini belirtti. Miçotakis, Türkiye'nin F-35 alma olasılığına ilişkin soruyu ABD'nin satış kararlarına karışamayacaklarını belirterek yanıtladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında yapıcı bir ilişki kurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işbirliğine devam edeceğini söyledi.

Miçotakis, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun birliğinin ve Avro-Atlantik karakterinin korunması için Avrupa ülkelerinin, İttifak içerisinde sorumlulukların paylaşılmasında büyük bir pay üstlenmesinin kesinlikle gerekli olduğuna ilişkin inancını dile getiren Miçotakis, "Bu, ABD ve diğer NATO üyeleri arasında bir denge sağlanması için daha çok kaynak harcamamız anlamına geliyor." dedi.

Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 yıldır bu görüşü ortaya koyduğunu belirterek, kendisine hak verdiğini vurguladı.

Yunanistan'ın savunmaya 2026'da gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3,5'ini harcama hedefini aştığını aktaran Miçotakis, ülkesi için ekonomik kriz döneminde bile bu oranın yüzde 2'nin üzerinde olduğuna işaret etti.

'ABD'nin kararlarına karışamayız'

Miçotakis, Türkiye'nin ABD’den F-35 alma olasılığına ilişkin soruya ise sadece Yunanistan'ın bu konudaki kendi planına değinerek cevap verdi.

Yunan pilotların, 2027'de Yunanistan için hazırlanan F-35'lerde eğitim almaya başlayacağını belirten Miçotakis, "Başka ülkelerin seçimlerini yorumlamak benim işim değil. ABD'ye kime savunma sistemi satacağını, kime satmayacağını söyleyecek de Yunanistan değildir." ifadesini kullandı.

Miçotakis, kendisinin her zaman Türkiye ve Yunanistan arasında verimli ve işlevsel bir ilişkiden yana olduğuna işaret ederek, ikili ilişkilerde son zamanlarda birçok alanda ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.

NATO Zirvesi'ne övgüler dizdi

Yunan Başbakan, "Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum ve bir kez daha söyleyeceğim, Türkiye, muhteşem bir NATO Zirvesi düzenlemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde iş birliğine devam edeceğim." dedi.

İran-ABD ilişkilerine yönelik soruyu da yanıtlayan Miçotakis, kendisinin iyimser olmak istediğini, son aylardaki gibi bir duruma geri dönülmeyeceğine inandığını belirtti.

Miçotakis, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ise Yunanistan kadar Avrupa ülkeleri ve ABD'nin de önceliği olduğunu kaydetti.


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Başlıklar :Kiryakos MiçotakisRecep Tayyip Erdoğaniş birliğiYunanistanTürkiye
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