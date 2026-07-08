Macron’un Şam ziyaretinde tarihi adım: 23 tarihi eser Suriye’ye iade edildi
19:40, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Fransa, daha önce ödünç verilen 23 tarihi eseri Şam Ulusal Müzesi’ne iade etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak, 2010 yılında Arap Dünyası Enstitüsü’ne ödünç verilen 23 tarihi eser Suriye’ye iade edildi. Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, bu adımın büyük bir kültürel ve siyasi anlam taşıdığını belirterek, Fransa'nın Suriye devletinin eserlerini koruma kapasitesine ulaştığını idrak ettiğini vurguladı.
Suriye Kültür Bakanlığı tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fransa, Macron’un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak 2010 yılında Arap Dünyası Enstitüsü’ne ödünç verilen 23 tarihi eseri Suriye’ye iade etti.
Açıklamada, iade edilen eserler arasında MÖ 10. bin yıla tarihlenen parçaların yanı sıra, Palmyra alfabesini yansıtan, Mari antik kentine ait ve Arap-İslam medeniyeti dönemine ait objeler bulunduğu belirtildi.
"Suriye devleti emanetlerine sahip çıkabilecek seviyeye ulaştı"
Suriye Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
ifadelerini kullandı.
"Bu adım, büyük kültürel ve siyasi anlamlar taşımaktadır. Bunların ilki şudur: Avrupa’nın kültürel kalbi olan Fransa, artık Suriye devletinin emanetlerine sahip çıkabilecek ve eserlerini koruyabilecek kapasiteye ulaştığını idrak etmiştir. Bu, müzelerimizi yeniden yapılandırma projelerimizde ilerleme kaydetmemiz, güvenlik sistemlerini kurmamız ve koleksiyonlarımızı güvence altına alma kapasitemizi artırmamız sayesindedir."
Dünya
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Emevi Camii’ni ziyaret etti ve hatıra defterini imzaladı
Dünya
Fransa 17 yıl sonra Suriye’de: Macron, Sarkozy’den sonra Şam’a giden ilk lider oldu
Dünya
Suriye'deki devrimin ardından Şam'a ilk kez gelen Macron'un yemek masasındaki tavırları gündem oldu
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.