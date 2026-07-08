Macron’un Şam ziyaretinde tarihi adım: 23 tarihi eser Suriye’ye iade edildi

"Bu adım, büyük kültürel ve siyasi anlamlar taşımaktadır. Bunların ilki şudur: Avrupa’nın kültürel kalbi olan Fransa, artık Suriye devletinin emanetlerine sahip çıkabilecek ve eserlerini koruyabilecek kapasiteye ulaştığını idrak etmiştir. Bu, müzelerimizi yeniden yapılandırma projelerimizde ilerleme kaydetmemiz, güvenlik sistemlerini kurmamız ve koleksiyonlarımızı güvence altına alma kapasitemizi artırmamız sayesindedir."