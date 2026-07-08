Pezeşkiyan'dan ABD'ye Dünya Kupası tepkisi: Bu onların oyun planı
17:36, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Mesud Pezeşkiyan
ABD’nin 2026 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği sürecindeki tutumunu bu ülkenin dış politikasıyla kıyaslayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Kuralları esnetmek, rakipleri zorbalıkla sindirmek, engeller çıkarmak ve hile yapmak. Bu onların oyun planı." açıklamasını yaptı.
İran Cumhurbaşkanı
Mesud Pezeşkiyan'dan maçlara yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.
ABD'ye tepki gösterdi
Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin Dünya Kupası ev sahibi olarak sergilediği tutumu "Washington'un dış politika anlayışının bir yansıması" olarak yorumladı.
"İran böyle oyunları reddediyor"
İran Cumhurbaşkanı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"ABD hükümetinin Dünya Kupası ev sahibi olarak tutumu, tanıdık dış politikasını izliyor. Kuralları esnetmek, rakipleri zorbalıkla sindirmek, engeller çıkarmak ve hile yapmak. Bu onların oyun planı. İran böyle oyunları reddediyor. Biz haklarımız için kararlılıkla duruyoruz."
ABD'nin Bosna-Hersek’e karşı oynanan maçta kırmızı kart gören ABD’li oyuncu Folarin Balogun’un cezasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından askıya alınması uluslararası tepki çekmişti.
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Başlıklar :mesud pezeşkiyanabd2026 fifa dünya kupası
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