Pezeşkiyan'dan ABD'ye Dünya Kupası tepkisi: Bu onların oyun planı

İsrail televizyonu canlı yayınında 'Türkiye' korkusunu gizleyemediler: Bizden çok daha büyükler

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, sadece müttefikler arasında yeni askeri stratejilerin çizilmesine sahne olmakla kalmadı, Orta Doğu’daki dengeleri de kökten sarstı. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ilan etmesi ve F-35 savaş uçaklarının teslimatına yeşil ışık yakması, İsrail medyasında büyük bir şok ve endişe dalgası oluşturdu. İsrail merkezli i24NEWS kanalında yayınlanan bir programa katılan İsrailli askeri analist Yossi Yehoshua, canlı yayında adeta Türkiye korkusunu itiraf etti. Yehoshua, Türk deniz ve hava gücünün ulaştığı seviyenin Tel Aviv için büyük bir tehdit oluşturduğunu gizleyemedi.