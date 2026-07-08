Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledik

ABD'nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü Japonya'da görsel şölenle kutlandı

ABD'nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü, Japonya'da düzenlenen görkemli bir havai fişek ve dron gösterisi ile kutlandı. Japonya, ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen görsel bir şölene ev sahipliği yaptı. Başkent Tokyo’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 20 dakika süren havai fişek ve dron gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yüzlerce dron ABD ve ülkenin Japonya ile olan ilişkilerini simgeleyen figürleri gökyüzüne taşırken, en çok dikkat çeken ise ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin resmedildiği görsel oldu.