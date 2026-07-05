11 yaşındaki çocuk Budist rahipleri biçti

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonun, yürüyerek hacca giden Budist keşişlere çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Olaya ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken yetkililer olayın bir kazadan ibaret olduğunu bildirdi. Olayın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler ise hızla kaldırıldı.

BEŞ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Mukdahan Valisi Worrayan Boonnarat, 11 yaşındaki çocuğun, hac yolunda olan 35 kişilik Budist keşiş grubuna kamyonla çarptığını belirterek, bunun bir kaza olduğunu bildirdi. Boonnarat, keşişlerden 5'inin olay yerinde, 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 14'ünün ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti. Yerel polis, çocuğun gözaltında olduğunu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER HIZLA SİLİNDİ

Kazaya ait görüntülerde Taylandlı çocuğun kullandığı kamyonun yolda tek sıra halinde yürüyen keşişleri biçtiği görülüyor. Görüntülerde çok sayıda keşişin kamyonun altında kalarak can verdiği ve yol kenarında uzun süre ambulans beklediği görülüyor. Yetkililer, kazanın hemen ardından sosyal medya uygulamalarındaki görüntüleri silmeye ya da sansürlemeye başladı. Öte yandan, Tayland’da 12 yaş altı çocukların cezai ehliyeti bulunmuyor. Mukdahan Polisi tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan çocuğun yetkililere herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.











