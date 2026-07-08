İran'dan ABD'ye sert rest: Mutabakat hükümleri geçersiz kaldı
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının, mutabakat zaptının savaşın sonlandırılmasına ilişkin birinci maddesinin ihlali anlamına geldiğini ve mutabakatın temel hükümlerini geçersiz kıldığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. ,
Açıklamada, “ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını tekrarlaması ve ABD Hazine Bakanlığı’nın, İran’ın petrol satışına yönelik yaptırımların kaldırılması kararını iptal etmesi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin İran’ın ortaya koymuş olduğu düzenlemelerin ihlal edilmesi ve Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi mutabakat zaptının temel hükümlerini geçersiz hale getirmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Gerilimin tırmandırılmasının doğuracağı sonuçlardan ABD’nin sorumlu olacağı belirtilen açıklamada, İran’ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için kendini savunmaktan geri durmayacağı ve saldırıların çıkış noktalarının hedef alınmaya devam edileceği aktarıldı. Açıklamada, Basra Körfezi’nin güneyindeki ülkelere ise topraklarını, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kullandırmaması gerektiği konusundaki uluslararası yükümlülükleri anımsatıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.