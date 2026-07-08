Arap Denizi açıklarında radardan kaybolmuştu: Pakistan uçağının enkazı bulundu
22:55, 08/07/2026, Çarşamba
DHA
Pakistan Airports Authority (PAA), Sharjah-Karaçi seferi sırasında Arap Denizi açıklarında radardan kaybolan K2 Airways’e ait Boeing 737 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı. Uçakta bulunan 5 mürettebatı ise arama çalışmaları sürüyor.
PAA’nın resmi açıklamasına göre, Pakistan Donanması (PN) ve Pakistan Deniz Güvenliği Ajansı (PMSA), 12 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından enkazı denizde tespit etti ve tanımladı.
Enkaz, Ormara’nın yaklaşık 53 deniz mili güneyinde çıkarıldı.
Uçak, 7 Temmuz akşamı navigasyon sorunu bildirdikten sonra radardan kaybolmuştu.
Uçaktaki 5 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
Başlıklar :Pakistan Airports AuthorityUçakEnkaz
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