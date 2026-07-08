Arap Birliği Genel Sekreter Fehmi'nin Filistin'e ziyareti engellendi
Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi'nin, Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'ya yapmayı planladığı ziyareti İsrail tarafından engellendi. Ziyaret kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeyi planlayan Fehmi'ye yönelik bu engelleme üzerine Arap Birliği'nden yazılı açıklama yapıldı.
Arap Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nebil Fehmi'nin Filistin halkının direnişine destek vermek için 8 Temmuz Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin İsrail tarafından engellendiği belirtildi.
Fehmi'nin söz konusu ziyaret kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmeyi planladığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Genel Sekreter Fehmi, yurt dışına ilk ziyaretini Filistin'e yapmak istedi. Nitekim Filistin davası, Arap dünyasının öncelikli meselelerin başında kalmaya devam edecek."
"İşgalcilerin saldırılarına maruz kaldık"
Filistinlilerin şehir ve beldelerinin yasa dışı yerleşim yerleriyle ablukaya alındığına işaret edilen açıklamada, Filistinli vatandaşların kendi beldeleri ve evlerinde İsrail ordusunun korumasındaki İsrailli işgalcilerin saldırılarına maruz kaldıkları hatırlatıldı.
İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, benzeri görülmemiş baskılara maruz kalan Filistin halkının topraklarında kalma yönünde verdiği direnişin desteklenmesi için iki devletli çözümün savunulması gerektiği vurgulandı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.