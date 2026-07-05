Filistin'e karadan ulaşmak için yeni konvoy Fransa'dan yola çıkacak

Filistin Konvoyu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Çemberlitaş Gençlik Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, Filistin'e ve Gazze'ye ulaşmak için asla pes etmeyeceklerini söyledi.

Filistin Konvoyu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz

Durmaz, dünya tarihinde ilk kez bir katliamın canlı yayında izlenmesine şahitlik ettiklerini belirterek, "Bu durum insanlığın vicdanında derin yaralar açtı. Vicdan sahibi insanlarda ise büyük bir öfke patlamasına yol açtı. İşte bu öfke, eşi benzeri görülmemiş küresel eylemlere vesile oldu. Televizyon ekranları başında gözyaşları dökerek dua eden büyüklerimizle, gece gündüz bu zulmü anlatan hocalarımızla, meydanları organize eden sivil toplum örgütlerimizle, imkanı ölçüsünde bu mücadeleye omuz veren insanlarla birlikte bu eylemler yayılıp, küresel bir direniş dalgasına dönüştü." diye konuştu.

"Dijital aktivizm cephesini güçlendirdik"

Gazze'ye ulaşmak için çok sayıda organizasyon yapıldığını, sivil mücadelenin muazzam bir küresel kapasiteye ulaştığını kaydeden Durmaz, uygulanacağı açıklanan ateşkesin İsrail tarafından sürekli ihlal edildiğini dile getirdi.

Durmaz, İsrail’in Gazze ablukasını devam ettirip, içeriye insani yardımların girmesini engellemesine rağmen dijital platformlarda "her şeyin yolunda olduğunu göstermeye çalıştığını" anlatarak, "İşgal rejimi kendi ifadelerine göre tek kaybettiği cephe olan dijital alanda, milyonlarca dolarlık yatırımlarla, on binlerce kişilik ekipler kurarak devasa bir algı savaşı başlattı. Bu kirli savaşla Gazze'de yaşananları unutturmak, sanki hiçbir şey olmamış gibi bir algı yaratmak ve Filistin'le ilgili paylaşımları sansürleyip gölgelemek için büyük bir mücadele veriyorlar. Gazze'de yaşananların hafızalardan silinmemesi, Filistin halkının haklı mücadelesinin dünya gündeminden düşmemesi adına, İsrail'in dijital mecralardaki algı oyunlarına karşı dijital aktivizm cephesini güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

"Bu rota daha önce denenmedi"

Filistin Konvoyu Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum İlişkileri Koordinatörü Davut Daşkıran, konvoyun güzergahına ilişkin konuştu.

Daşkıran, konvoyun yola çıkacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu belirterek, "26 Temmuz'da Fransa'dan çıkacak olan konvoyun ilk durağı Bosna Hersek olacak. Bosna halkıyla birlikte Filistin ve konvoy için düzenlenecek bu etkinliğin ardından ikinci durak olarak İstanbul'u belirledik. İstanbul'dan çıkış noktamız ve tarihimiz belirlendikten sonra rota şöyle ilerleyecek: Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak olmak üzere toplam 10 şehir gezeceğiz. Her şehirde etkinlikler düzenleyerek halkın da bu konvoya dahil olmasını sağlayacağız." bilgisini verdi.

Filistin Konvoyu Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum İlişkileri Koordinatörü Davut Daşkıran

Ürdün üzerinden Filistin'e geçmeyi planladıklarını aktaran Daşkıran, "Sınıra ulaştığımızda geçişimiz Irak üzerinden olacak. Irak'tan sonra Ürdün'e geçecek, oradan da Filistin'e ulaşacağız. Bu rota daha önce denenmedi. İlk defa tecrübe edeceğiz. Bu açıdan oldukça heyecanlıyız. Katılımın yüksek olacağını öngörüyoruz. Şu an mülakatlar devam ediyor. Kesin bir sayı veremiyorum ama katılımın yüksek olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Daşkıran, konvoya Türkiye'den ve Avrupa'dan katılacak aktivistlere İstanbul'da aktivizm eğitimi vereceklerini dile getirdi.

Yola çıkan her misyonun Filistinliler için umut olduğuna dikkati çeken Daşkıran, "Bu misyonlar hiçbir şey ifade etmese bile, hedefine ulaşmakta zorlansak bile aslında bütün dünyaya sessiz kalmamayı öğretiyoruz. Aynı zamanda mazlumların yanında duran bir kitlenin, bir halkın olduğunu da göstermiş oluyoruz. Onları yalnız bırakmamış oluyoruz." dedi.

Filistinli Olwan'dan Türkiye'ye teşekkür

Programa çevrim içi bağlantıyla katılan Gazzeli kız çocuğu Tasnim Olwan, Filistin'e destek olan Türkiye ve tüm ülkelere teşekkür etti.

Olwan, Gazze'de büyük bir gıda ve temiz su krizi yaşandığını, gıda fiyatlarının çok pahalı olduğunu, halkın bu zorluklara rağmen sabırla direnmeye devam ettiğini anlattı.

Kur’an-ı Kerim okunan programda, Filistin Konvoyu'nu anlatan tanıtım filmi de gösterildi.

Etkinlikte Grup Genç Solisti Abdullah Taşkıran da ilahi ve ezgi seslendirdi.

Konvoyun rotası da belirlendi

Fransa'dan yola çıkacak Filistin Konvoyu'nun Bosna Hersek üzerinden Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Konvoyun İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’tan geçerek Irak üzerinden Ürdün'e, oradan da Filistin'e ulaşması hedefleniyor.

Avrupa'daki 10 ülkeden aktivistin katılması beklenen konvoyun bu yolculuğunun yaklaşık 20 gün sürmesi amaçlanıyor.







