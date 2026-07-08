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Dünya
ABD'den Suriye adımı: Terör listesinden çıkarılması Kongre'ye bildirildi

ABD'den Suriye adımı: Terör listesinden çıkarılması Kongre'ye bildirildi

23:26, 08/07/2026, Çarşamba
AA
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ABD'den Suriye adımı: Terör listesinden çıkarılması Kongre'ye bildirildi
Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi Suriye’nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesindeki statüsünü kaldırma niyetini Kongre’ye bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 45 günlük yasal ön bildirim sürecinin başladığını duyururken, bu kararın Şam yönetiminin terörle mücadeledeki olumlu adımları ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın verdiği resmi güvenceler doğrultusunda alındığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Trump, yönetiminin Suriye'nin 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesindeki statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi.

Bu adımın, Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma fırsatı vermek amacıyla attığı tarihi adımlardan bir diğeridir." ifadelerine yer verildi.

Kongre'ye yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu adımın, Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik normalleşme politikasında yeni bir aşamayı temsil ettiği kaydedildi.

Kararın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini destekleyeceği aktarılan açıklamada, bunun uluslararası ticaret ve yatırımların önünü açarak ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Kendisiyle ve komşularıyla barış içinde yaşayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye, yalnızca bölgeye değil tüm dünyaya fayda sağlayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu kararın, Trump'ın 30 Haziran 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'nin ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin attığı olumlu adımlar, terörle mücadele alanındaki uygulamaları ve Şam yönetiminin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu belirtildi.


"Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Açıklamada,
"Bugün, ABD-Suriye ikili ilişkilerinin yeniden canlanması ve Suriye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Suriye hükümetinin yeni bir rota belirleme yönündeki çabalarını takdir ediyor ve Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
 ifadeleri kullanıldı.
ABD yasalarına göre, Suriye'nin
"Teröre Destek Veren Ülkeler"
 listesinden çıkarılabilmesi için Kongre'ye yapılan bildirimin ardından 45 günlük inceleme sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Süreçte, Kongre'nin itiraz etmemesi halinde karar yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, Suriye'nin
"Teröre Destek Veren Ülkeler"
 listesinden çıkarılması yönündeki kararını 10 Kasım 2025'te Beyaz Saray'da Ahmed Şara ile yapılan tarihi görüşme sırasında da ortaya koymuştu.

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Başlıklar :ABD Başkanı Donald TrumpABD KongresiSuriye
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