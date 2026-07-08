ABD'den Suriye adımı: Terör listesinden çıkarılması Kongre'ye bildirildi

"Bugün, ABD-Suriye ikili ilişkilerinin yeniden canlanması ve Suriye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Suriye hükümetinin yeni bir rota belirleme yönündeki çabalarını takdir ediyor ve Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."