CENTCOM ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığına vurgu yaptı: 20’den fazla savaş gemisi devriye geziyor

ABD-İran arasındaki son çatışmalar ardından Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükselmeye devam ediyor. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Orta Doğu bölgesindeki askeri varlığını sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Bugün, CENTCOM güçleri bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemeye devam ederken, 20’den fazla ABD Donanması savaş gemisi Orta Doğu genelindeki sularda devriye görevi yürütüyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, geçtiğimiz ay ABD Donanması’na ait savaş gemileri ve hava unsurlarının, Amerikan ordusunun gücünü ve ateş kapasitesini sergilemek amacıyla Umman Denizi’nde yakın düzende seyir gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu açıklama, ABD-İran arasında bu gece düzenlenen karşılıklı saldırılar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da düzenlen NATO Zirvesi sırasındaki, "İran ile ateşkes benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum" açıklamasının ardından geldi.

Dünya

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı saldırılardan dolayı Trump'a tepki gösterdi: Anladığı dilden konuşmak gerekiyor

Dünya

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti: Ülkeye yönelik herhangi bir yeni saldırı durumunda kapatacağız

Dünya

Trump'ın İran açıklamasının ardından İsrail'de hareketlilik: Netanyahu toplantı kararı aldı