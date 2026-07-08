Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinde cenaze töreni: Kentte resmi tatil ilan edildi

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti: Ülkeye yönelik herhangi bir yeni saldırı durumunda kapatacağız

İran’ın, olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamaları ile hiçbir kazanım elde edemeyeceğini ve müzakereleri de kesinlikle kaybedeceğini savunan İranlı kaynak, “Her türlü tehdide güçlü bir karşılık verilecektir. İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor" ifadelerini kullandı.