Yunan basınından Türkiye övgüsü: 'Trump sultanın önünde eğildi'

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne katılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağını ifade ettiği sözleri dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.





"Erdoğan'a eğilmekle yetinmedi, övgüler de yağdırdı"

Trump'ın bu sözleri ve Erdoğan ile samimi görüntülerinin ardından Yunan Estia gazetesi manşetinde, "(Trump) sultana boyun eğdi ve F-35'lerin kapısını açtı." ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, "Her halükarda Başkan Trump, Erdoğan'ın önünde eğilmekle yetinmedi. Ona övgüler yağdırdı" denildi.

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