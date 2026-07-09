İran: ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerindeki altyapı vuruldu

"Amerikalı anlaşma ihlalcilerine karşı cezalandırıcı yanıtın ilk aşamasında, Devrim Muhafızları Ordusu'nun deniz ve hava kuvvetleri, ortak füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla, düşmanın ülkenin çeşitli bölgelerine yaptığı saldırılardan bir saat sonra Kuveyt'teki Arifjan ve Ali es-Salem ile Bahreyn'deki Cufeyr ve Şeyh İsa'daki Amerikan işgalcilerinin iki sömürge üssünün altyapısını ve önemli tesislerini imha etti"