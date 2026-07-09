İran'dan ABD'ye rest: 'Hürmüz Boğazı tehditlerle açılmayacak'

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları bölgesel gerilimi tırmandırırken, ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetimine gözdağı verdi.

Sosyal medya hesabından İran’a yapılan son saldırıların yol açtığı hasara ilişkin bir fotoğraf paylaşan Trump, "Bu, İran’ın dün gemilere düzenlediği saldırılara misilleme niteliğindedir. Eğer bu olay tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek" uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi. Açıkça söylemek gerekirse saldırırsanız, karşılık görürsünüz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin çırpındıkça daha çok batacağını belirten Kalibaf, “Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır” değerlendirmesinde bulundu.

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