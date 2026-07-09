Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı uyarısı: Saldırılar tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek

Suriye tarihinin kara sayfası kapandı: Esed rejiminin 47 yıllık lekesi aklandı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatları doğrultusunda ve ABD'nin adımıyla Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfanın kapandığını ve eski rejim nedeniyle 1979'dan beri uygulanan terör destekçisi ülke sınıflandırmasının kaldırıldığını belirtti. Şeybani, alınan karar dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a, mevkidaşı Marco Rubio'ya, Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür etti.