Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı uyarısı: Saldırılar tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek
07:59, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 07:59, 09/07/2026, Perşembe
IHA
ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetimine gözdağı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri hedef almayı bırakma uyarısı yaparak "Eğer bu olay tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek" açıklamasında bulundu.
ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları bölgesel gerilimi tırmandırırken, ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetimine gözdağı verdi.
Sosyal medya hesabından İran’a yapılan son saldırıların yol açtığı hasara ilişkin bir fotoğraf paylaşan
Trump, "Bu, İran’ın dün gemilere düzenlediği saldırılara misilleme niteliğindedir. Eğer bu olay tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek" uyarısında bulundu.
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ABD İran'a saldırı başlattı: Ülkenin birçok noktasında patlama sesi duyuldu
ABD ordusu İran’a yeni saldırılar düzenlemişti
ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen 3 ticari gemiye saldırı düzenlediği gerekçesiyle dün İran’daki 80’i aşkın askeri hedefi vurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) günün erken saatlerinde yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran’a yönelik ilave saldırılar başlatıldığı bildirilmişti.
İran basını Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu aktarmıştı.
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Başlıklar :Donald TrumpİranABD
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