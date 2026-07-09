Suriye tarihinin kara sayfası kapandı: Esed rejiminin 47 yıllık lekesi aklandı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki niyetini, yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecini başlatarak Kongre'ye resmen bildirdi. Yapılan açıklamada, yaptırımların kaldırılmasını ve ülkenin yeniden inşasını destekleyecek bu kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin terörle mücadele alanında attığı olumlu adımların ve verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu belirtildi.

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatları doğrultusunda, Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfayı kapattık. Eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye uygulanan terör destekçisi ülke sınıflandırması kaldırıldı.

Bu karar dolayısıyla, Başkan Trump liderliğindeki ABD'ye en içten teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca dostum Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, değerli Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD neden listeye almıştı?

ABD, Suriye'yi 1979 yılında "Teröre Destek Veren Devletler" (State Sponsors of Terrorism) listesine aldı. Bunun temel gerekçesi, Şam yönetiminin çeşitli silahlı örgütlere destek verdiği yönündeki ABD değerlendirmesiydi.

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