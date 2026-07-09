Suriye tarihinin kara sayfası kapandı: Esed rejiminin 47 yıllık lekesi aklandı
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatları doğrultusunda ve ABD'nin adımıyla Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfanın kapandığını ve eski rejim nedeniyle 1979'dan beri uygulanan terör destekçisi ülke sınıflandırmasının kaldırıldığını belirtti. Şeybani, alınan karar dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a, mevkidaşı Marco Rubio'ya, Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki niyetini, yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecini başlatarak Kongre'ye resmen bildirdi. Yapılan açıklamada, yaptırımların kaldırılmasını ve ülkenin yeniden inşasını destekleyecek bu kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin terörle mücadele alanında attığı olumlu adımların ve verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu belirtildi.
Gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatları doğrultusunda, Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfayı kapattık. Eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye uygulanan terör destekçisi ülke sınıflandırması kaldırıldı.
Bu karar dolayısıyla, Başkan Trump liderliğindeki ABD'ye en içten teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca dostum Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, değerli Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
ABD neden listeye almıştı?
ABD, Suriye'yi 1979 yılında "Teröre Destek Veren Devletler" (State Sponsors of Terrorism) listesine aldı. Bunun temel gerekçesi, Şam yönetiminin çeşitli silahlı örgütlere destek verdiği yönündeki ABD değerlendirmesiydi.
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