Hiçbir zirvede böyle ağırlanmadık
NATO Liderler Zirvesi’nin güvenlik gündemi kadar organizasyonu da yabancı basın mensuplarının dikkatini çekti.
Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik görüşmelerini sürdürürken, zirveyi takip eden 3 bin civarında gazeteci Beştepe Millet Kütüphanesi’nde kurulan basın merkezinde ağırlandı. Uluslararası basın mensupları, Türkiye’nin ev sahipliğini ve sunulan imkânları övgüyle değerlendirdi.Millet Kütüphanesi’nde oluşturulan çalışma alanlarında gazetecilere gün boyu zengin ikramlar sunuldu. Açık büfe kahvaltının yanı sıra ara sıcaklar, içecekler ve Türk çerezleri yoğun çalışma temposuna eşlik etti.
MUTFAĞIMIZ ÇOK KONUŞULDU
Açık büfelerde geleneksel et yemekleri, zeytinyağlılar, salatalar ve yöresel tatlılar yer aldı. Yemek molalarında güvenlik gündeminin yanı sıra Türk mutfağı da yabancı gazetecilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Görüştüğümüz birçok yabancı gazeteci, “Daha önce hiçbir zirvede böyle ağırlanmadık” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
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