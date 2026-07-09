784 milyonluk kaçakçılık ağı çökertildi

İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre şüpheli bazı para hareketlerinin izini süren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), göçmen kaçaklığından elde edilen gelirin uluslararası finansal ve lojistik ağı ile aklandığını belirledi.

206 KİLO GÜMÜŞ, 1 KİLO ALTIN

Bu tespit doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli Ağrı ve Yalova’da operasyon gerçekleştirildi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 65 bin TL, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altın ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahıslara ait, 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

ÜNİVERSİTELERİ KULLANDILAR

Yapılan incelemelere göre çete yasa dışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize etti, bu göçmenlerin ülkede kalmalarına imkân sağladı. Çete kaçakçılık faaliyetlerinde özel üniversiteleri de kullandı. Ülkemizde yasal kalış statüsünde bulunmayan yabancılar adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırarak öğrenci ikameti aldı.

ONLARCA SUÇ KAYITLARI VAR

Çete bu yollarla kazandığı yüz milyonlarca lira gelirini de banka hesapları üzerinden, Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kullanarak akladı. Çete uluslararası ticaret adı altında toplam 784 milyon 709 bin lira işlem hacmi gerçekleştirdi. Hesap hareketlerinde adı geçen alıcı ve göndericilerin şahsın silahlı suç örgütü kurmak, rüşvet yolsuzluk, resmi-özel belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, yağma gibi suçlardan onlarca kaydı olduğu belirlendi.

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