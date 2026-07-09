Arkanızda koskoca Türkiye var

Vakfın İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirilen törende, farklı kıtalardan gelen gençler diplomalarını alırken yalnızca mezuniyet sevinci değil; savaşın, yoksulluğun, darbenin, baskının ve eğitim mücadelesinin izlerini taşıyan hayat hikayeleri de kürsüye taşındı.

123 MEZUN 10 BÖLÜM BİRİNCİSİ

Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olduktan sonra Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren 3 bin 158 öğrenciden 123'ü bu yıl üniversitelerini tamamladı. Mezunlar arasında 10 öğrenci ise eğitim gördükleri fakültelerde bölüm birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Vakfın kuruluşunun 10'uncu yılında düzenlenen törene TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Mütevelli Heyeti üyeleri Dr. Nazif Yılmaz ile Prof. Dr. Zarife Seçer, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Halime Kökçe, vakıf yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

5 ÜLKEDE 71 BİN ÖĞRENCİ

Törende konuşan TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, öğrencilerin önce kendi ülkelerindeki Maarif okullarından mezun olduklarını, ardından farklı bir dil ve kültürde üniversite eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını belirterek bunun

büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfı'nın 10 yıl önce "dünyaya iyi insan yetiştirmek" hedefiyle kurulduğunu hatırlatan Bilgili, bugün 108 ülkeyle temas

kuran, 57 ülkede 523 okul, 2 üniversite, 17 eğitim merkezi, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 55 öğrenci yurduyla faaliyet gösteren küresel bir eğitim ağına dönüştüğünü ifade etti. Yaklaşık 71 bin 557 öğrenciye ve 13 bin personele ulaştıklarını aktaran Bilgili, "Maarif ailesi kar topu gibi büyüyerek dünyada iyi insanlar yetiştirme sevdasını sürdürecek. Arkanızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Onun eğitim geleneği var, devlet anlayışı var, eğitim felsefesi var. Biz her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

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