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Türkiye mezunları İstanbul'da buluştu

Türkiye mezunları İstanbul'da buluştu

Ümmügülsüm Durmuş
20:2927/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Türkiye Mezunları Günü
Türkiye Mezunları Günü

Türkiye'de eğitim alarak mezun olan uluslararası öğrenciler, Türkiye Mezunları Günü'nde bir araya geldi. Öğrenciler hem kendi kültürlerini tanıttı hem de kariyer fırsatları ile ilgili oturumları takip etti.

Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) öncülüğünde, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle yüzlerce uluslararası öğrenci İstanbul'da buluştu. Etkinlikte, kariyerden diplomasiye, akademiden girişimciliğe kadar birçok alanda iş birliği fırsatları ele alındı. Program, Türkiye'de eğitim gören uluslararası mezunlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi, mezunlar arasındaki akademik, ticari ve sosyal iş birliklerini artırmayı, aynı zamanda Türkiye'nin gönül diplomasisine katkı sunmayı hedefledi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, farklı ülkeleri temsil eden mezun stantlarını, üniversite tanıtım alanlarını ve girişimci mezun stantlarını ziyaret edebildi. Türk Hava Yolları, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenecek sektörel oturumlarda ise iş dünyası, eğitim ve kariyer alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Program boyunca girişimci, akademisyen ve sağlık alanında faaliyet gösteren mezun komisyonlarıyla tanışma imkânı sunulurken, kariyer danışmanlığı görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Kapanış programı mehter gösterisi ile başladı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Protokol konuşmalarının ardından farklı ülkelerden katılımcılar kültürel performanslarını sergiledi.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türkiye Mezunları Ödülleri oldu. Diplomasi, ekonomi, bilim ve akademi ile küresel etkileşim alanlarında uluslararası başarı elde eden Türkiye mezunları ödüllendirildi.


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