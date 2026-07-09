Ece İrtem'in otopsi sonucu çıktı: Maymun ısırması değil alkol zehirlenmesi

15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunan İrtem’in otopsi sonucu çıktı. Vefatından kısa süre önce Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığı belirtilen İrtem’in bu nedenle öldüğü öne sürülse de otopsi, gerçeğin öyle olmadığını ortaya koydu. Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nce gerçekleştirilen otopside ölümün alkol zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

7,9 KAT ALKOL

Toksikolojik analizlerde kanda 3,95 promile denk gelen alkol tespit edildi. Bu miktar, trafikteki yasal sınır olan 0,5 promilin tam 7,9 katına denk gelirken; uzmanlar 3 promilden sonraki her dozda ölüm gerçekleşebileceğini dile getiriyor. Alınan örneklerde herhangi bir uçucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ise saptanmadı. Alınan örneklerin laboratuvar incelemeleri neticesinde, Ece İrtem’in alkol (etil alkol) zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Rapor, dün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Gündem

Ağabeyi onu kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti: Şeyma'dan da acı haber geldi

Hayat

Türk Halk Müziğinin acı kaybı: Duayen sanatçı Yücel Paşmakçı vefat etti

Hayat

Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı