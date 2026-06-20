Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türk Halk Müziğinin acı kaybı: Duayen sanatçı Yücel Paşmakçı vefat etti

Türk Halk Müziğinin acı kaybı: Duayen sanatçı Yücel Paşmakçı vefat etti

21:4620/06/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı 91 yaşında hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı ve koro şefi Yücel Paşmakçı 91 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini sanatçı Bedia Akartürk sosyal medya hesabından duyururken, TRT'de uzun yıllar koro şefliği ve müdürlük yapan usta sanatçının pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı, 91 yaşında vefat etti.

Paşmakçı'nın vefat haberini sanatçı Bedia Akartürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Akartürk paylaşımında,
"Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum."
ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Yücel Paşmakçı, 24 Ağustos 1935'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan Paşmakçı, 1954'te İstanbul Radyosunun açtığı stajyer saz sanatçılığı sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'na katıldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde görev alan sanatçı, uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini yaptı.

TRT İstanbul ve Ankara radyolarında çeşitli halk müziği programlarını yöneten Paşmakçı, 1975'te kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

TRT'de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak da görev yapan sanatçı, çok sayıda türkü derlemesi yaparak Türk Halk Müziği repertuvarının zenginleşmesine katkı sundu.



#Halk Müziği
#Vefat
#Yücel Paşmakçı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı 2026! 2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları