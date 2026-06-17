Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

Ece İrtem'in cenaze törenine katılan oyuncu Gürkan Uygun da çok üzgün olduklarını söyledi. Uygun, "Bizim için çok erken oldu. Üç gün önce kendisiyle mesajlaşmıştık. Ondan 1 hafta önce de görüşmüştük. Çok üzgünüz" diye konuştu.



