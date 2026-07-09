CHP'de tasfiye hazırlığı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı erkene alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce NATO Liderler Zirvesi programı nedeniyle ertelediğini duyurduğu kritik toplantıyı yarın yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısını öne alma kararında, parti içindeki ayrışma sürecini hızlandırma ve CHP'de siyaset yapmak istemeyen isimlerin yeni oluşuma geçiş sürecini netleştirme amacı etkili oldu. Kılıçdaroğlu'nun, uzun süredir devam eden çift başlı görüntünün sona erdirilmesi ve parti yönetimindeki belirsizliğin ortadan kaldırılması için disiplin sürecini hızlandırma talimatı verdiği ifade ediliyor.

DOSYALAR ÖNE ÇEKİLDİ

Yeni ihraç dalgasının gelecek hafta resmen başlaması beklenirken, yarınki toplantıda bazı il başkanlarıyla ilgili disiplin dosyalarının karara bağlanacağı belirtiliyor. Parti kulislerinde, Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın isimlerin yanı sıra, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın da ihraç edilmesinin beklendiği konuşuluyor.

İL BAŞKANLARIYLA SINIRLI KALMAYABİLİR

CHP yönetiminin, disiplin sürecini yalnızca il başkanlarıyla sınırlı tutmayacağı, parti organlarında görev yapan ve son dönemde yönetimin aldığı kararlara karşı tutum sergileyen bazı isimlerle ilgili dosyaların da önümüzdeki günlerde MYK gündemine gelebileceği belirtiliyor.

Gündem

Mahkeme başkanından İmamoğlu'na ayar: 'Yargılamaya değil yargılanmaya geldin'

Gündem

Osmaniye CHP il binasında partililer kapıyı kilitleyince devir işlemine çilingir de dahil oldu

Gündem

Can Ataklı CHP'li seçmene demediğini bırakmadı: Yakında şapa oturacaklar

Gündem

Özgür Özel’in koruması gazeteciye saldırdı: ‘Sen kimsin’ diyerek müdahale etti