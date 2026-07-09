CHP'de tasfiye hazırlığı
CHP'de parti içi hesaplaşmada yeni bir aşamaya geçiliyor. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle ertelenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yarın yapılmak üzere öne çekildi. Toplantının ana gündem maddesini parti içindeki yeni ihraç dosyaları oluşturacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı erkene alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce NATO Liderler Zirvesi programı nedeniyle ertelediğini duyurduğu kritik toplantıyı yarın yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısını öne alma kararında, parti içindeki ayrışma sürecini hızlandırma ve CHP'de siyaset yapmak istemeyen isimlerin yeni oluşuma geçiş sürecini netleştirme amacı etkili oldu. Kılıçdaroğlu'nun, uzun süredir devam eden çift başlı görüntünün sona erdirilmesi ve parti yönetimindeki belirsizliğin ortadan kaldırılması için disiplin sürecini hızlandırma talimatı verdiği ifade ediliyor.
DOSYALAR ÖNE ÇEKİLDİ
Yeni ihraç dalgasının gelecek hafta resmen başlaması beklenirken, yarınki toplantıda bazı il başkanlarıyla ilgili disiplin dosyalarının karara bağlanacağı belirtiliyor. Parti kulislerinde, Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın isimlerin yanı sıra, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın da ihraç edilmesinin beklendiği konuşuluyor.
İL BAŞKANLARIYLA SINIRLI KALMAYABİLİR
CHP yönetiminin, disiplin sürecini yalnızca il başkanlarıyla sınırlı tutmayacağı, parti organlarında görev yapan ve son dönemde yönetimin aldığı kararlara karşı tutum sergileyen bazı isimlerle ilgili dosyaların da önümüzdeki günlerde MYK gündemine gelebileceği belirtiliyor.
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