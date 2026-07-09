160 milyar liralık yolsuzluk yapan örgütün lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu, yine mahkemede olay çıkardı. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, İmamoğlu’ndan savunmasına başlaması istedi. “Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim” karşılığını verince İmamoğlu salondan atıldı. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davası dün de görülmeye devam etti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı şov damga vurdu.

YA KONUŞ YA SUS

Mahkeme başkanı, sanık Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye çağırdı. İmamoğlu, sorgu için gelmediğini, kendisine yönelik tespitlerini dile getirmek için kürsüye geldiğini söyleyince Başkan Aylan, savunma alacağını belirtti. İmamoğlu ise, önceden belirlenen 9 Temmuz takvimine uymayacağını savunmasının daha uzun süreceğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Aylan, "2 haftadır programı deklare ediyoruz. 9 Temmuz'da bitireceğimizi söyledik, programda bir değişiklik yapmayacağız. Savunma yapıp yapmamak sizin takdiriniz, yapmazsanız susma hakkınızı kullandığınızı tutanağa geçiririz" diye konuştu. Sanık İmamoğlu da "Susma hakkımı kullanmıyorum" dedi.

SALONDAN ATILDI

Mahkeme Başkanı Aylan, bunun üzerine şöyle konuştu: "İtirazlarınızı sabırla dinliyoruz. Bu konunun gecikmesine biz sebep vermedik. Belirlediğimiz bir takvim var, bu takvime uyun, savunmam kısıtlandı algısı yapmayın. Burada iddianame dışında ses kayıtları mı dinlettirilmedi, sporcu görselleri mi izlettirilmedi. Savunma hakkı böyle bir şey değil. Ekrem Bey savunma yapacaksanız yapın, pazarlık yapacaksanız salondan çıkartacağım." İmamoğlu’nun itirazları devam edince Başkan Aylan, "Hiçbir mahkeme tarih için açıklama yapmaz. Neden savunma yapmaktan kaçını-yorsunuz?" diye sordu. Sanık İmamoğlu da "Ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım, yargılayacağım" cevabını verinde Başkan Aylan ise, "Burası senin yargılayacağın makam değil. Sen buraya yargılanmaya geldin” diyerek İmamoğlu’nu salondan attı.

BURASI BAĞIRIP ÇAĞIRACAĞINIZ YER DEĞİL

Mahkeme başkanı "İtirazlarınızı sabırla dinliyoruz. Bu programın bu kadar gecikmesine biz sebebiyet vermedik. İyi niyetli olmayan davranışlar sonucu buraya gelindi. Huzura almışız hakkınızda isnatlar belli, yargılama belli. Ya savunmanızı alacağız ya susma hakkınızı kullandığınızı yazacağız zapta celseyi kapatacağız. Belirlediğimiz bu takvime uyun. Savunma yapmak için gelmediyseniz salondan çıkaracağım. Burası söz hakkı vermeden rahatça bağırıp çağıracağınız bir yer değil" dedi. İmamoğlu konuşmasında "Ben iddianameyi yapanları da yargılayacağım" ifadesini kullanınca mahkeme başkanı sert tepki gösterdi. "Sen buraya yargılanmaya geldin burası senin yargılayacağın yer değil" diyen nahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarttı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu görevlisini tehdit' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tuncay Yılmaz'dan toplantı itirafı

Davada yargılanan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da operasyonlar başlamadan önce toplantı yapıldığı iddiasını doğruladı. Etkin pişman hükümlerinden faydalanan Adem Soytekin, operasyondan önce 7 Mart 2025'te Avukat Mehmet Pehlivan'ın davetiyle toplantı yaptıklarını söylemişti. Toplantıda Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, Murat Gülibrahimoğlu'nu temsilen İbrahim Bülbüllü ve Hüseyin Köksal olduğunu ifade eden Soytekin, burada kendisine İBB’ye operasyon olacağını söylediklerini ifade etmişti. Ancak operasyonu bilgisini saklamak isteyen Pehlivan, toplantı iddiasını “iftira” olarak nitelemişti. Toplantı itirafı, tutuklu sanık Yılmaz’dan geldi. 7 Mart 2025 günü öğleye doğru şahsi hesaplarına ve tapu kayıtlarına bloke konulduğunu belirten Yılmaz, "İşlem yapamayacağımı öğrendim. Avukatım Atacan Işık ile görüşüp ona mobil bankacılık hesabımı gösterdim. Sonra avukatımla birlikte İmamoğlu İnşaat'ın da vekilliğini yapan YTB Hukuk Bürosu'nda Avukat Yenal Bey’le görüşmeye gittik. İddianamede adı geçen toplantı, bu toplantıdır. Biz gittiğimizde Adem Soytekin ve Fatih Keleş de oradaydı" dedi.

6 sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararı açıkladı. Tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta yapılacağını belirten heyet, duruşmayı 17 Ağustos'a erteledi. Bu arada, tahliyelerin ardından davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53 oldu.

Şovu paylaşanlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi (ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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