Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı: Mahkeme salonundan çıkarılmıştı

Trump canlı yayında İran yerine 'Japonya İslam Cumhuriyeti' dedi

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, Trump'ın çok konuşulacağı bir gafa da sahne oldu. Zirve esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte ortak bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, küresel güvenlik konularına değindiği sırada ülkelerin isimlerini birbirine karıştırarak büyük bir dil sürçmesine imza attı. Yaklaşık iki ay önce Orta Doğu'da yaşanan sıcak bir askeri çatışmayı aktarmak isteyen Trump, İran yerine "Japonya İslam Cumhuriyeti" ifadesini kullandı. ABD Başkanı'nın yaptığı bariz hatayı düzeltmeye çalışmaması ve konuşmasına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi dikkat çekti.