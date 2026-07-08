14 canın hesabı soruluyor: Şadoğlu Apartmanı davasında yeni gelişme

Uyarıyı dinlemedi rekor cezayı yedi: Motosiklet sürücüsü polisten kaçış anı kamerada

İzmir'in Menemen ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve emniyet güçlerinin uyarılarını hiçe sayan bir motosiklet sürücüsü, akıllara durgunluk veren bir cezayla karşı karşıya kaldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve ekiplerin silahlı uyarısına rağmen durmayan sürücü, nefes kesen bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı. Amansız kovalamaca anları sürücünün kendi kask kamerasına saniye saniye yansırken, şahsa kesilen toplam 394 bin 211 TL'lik idari para cezası adeta rekor olarak kayıtlara geçti.