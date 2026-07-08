Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette yangın çıktı
17:02, 08/07/2026, Çarşamba
IHA
Eskişehir’de park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, araç içerisinde güneş ışığına ve ısıya maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor
Olay, Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (64) isimli erkek şahsa ait 26 ALY 069 plakalı kamyonet, yol üzerinde park halindeyken aniden alev aldı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aracın içerisinde maddi hasar oluştu.
Yangının, araç içerisinde güneş ışığına ve ısıya maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Başlıklar :Eskişehirnavigasyonyangın
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