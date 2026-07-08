Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi
16:50, 08/07/2026, Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
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Başlıklar :Friedrich MerzRecep Tayyip ErdoğanNATO
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