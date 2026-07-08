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NATO Zirvesi'nde akşam yemeğini hazırlayan şef ortaya çıktı: Liderlere iki Michelin yıldızlı Türk lezzeti

NATO Zirvesi'nde akşam yemeğini hazırlayan şef ortaya çıktı: Liderlere iki Michelin yıldızlı Türk lezzeti

16:39, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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NATO Zirvesi'nde akşam yemeğini hazırlayan şef ortaya çıktı: Liderlere iki Michelin yıldızlı Türk lezzeti

NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resmi akşam yemeğine Türk gastronomisi damga vurdu. Dünyanın önde gelen 32 liderine sunulan ve Anadolu'nun dört bir yanından yöresel lezzetlerin yer aldığı özel menünün, Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

NATO Liderler Zirvesi, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlarken, tarihi zirvenin ilk gününe Türk mutfak kültürü damga vurdu. Liderler onuruna verilen özel akşam yemeğinde, Türkiye'nin zengin gastronomi haritası dünya sahnesine taşındı. Merak uyandıran bu özel menünün, Türkiye'nin gururu iki Michelin yıldızlı şef tarafından özenle hazırlandığı öğrenildi.

NATO Liderler Zirvesi, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlarken, tarihi zirvenin ilk gününe Türk mutfak kültürü damga vurdu. Liderler onuruna verilen özel akşam yemeğinde, Türkiye'nin zengin gastronomi haritası dünya sahnesine taşındı. Merak uyandıran bu özel menünün, Türkiye'nin gururu iki Michelin yıldızlı şef tarafından özenle hazırlandığı öğrenildi.

Liderlere sıcak karşılama

Zirve programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası'nın merdivenlerinde ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen karşılama töreninde davetlilerle tek tek ilgilenilerek hatıra fotoğrafları çektirildi. Resmi merasimin tamamlanmasının ardından akşam yemeği programına geçildi.


Liderlere sıcak karşılamaZirve programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası'nın merdivenlerinde ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen karşılama töreninde davetlilerle tek tek ilgilenilerek hatıra fotoğrafları çektirildi. Resmi merasimin tamamlanmasının ardından akşam yemeği programına geçildi.

Türkiye'nin dört bir yanından yöresel lezzetler

Toplam 32 lidere sunulan özel menü, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yerel tatların modern bir yorumunu sundu. Başlangıç tabağında taş fırın pidesine Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşlik ederken, zeytinyağlı sebze sote yanık Denizli yoğurdu ile harmanlanarak servis edildi. Ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının vazgeçilmezi Kayseri mantısı yer aldı; bu geleneksel lezzet, isli Ayaş salçası ve yanık Denizli yoğurdu ile taçlandırıldı.


Türkiye'nin dört bir yanından yöresel lezzetlerToplam 32 lidere sunulan özel menü, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yerel tatların modern bir yorumunu sundu. Başlangıç tabağında taş fırın pidesine Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşlik ederken, zeytinyağlı sebze sote yanık Denizli yoğurdu ile harmanlanarak servis edildi. Ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının vazgeçilmezi Kayseri mantısı yer aldı; bu geleneksel lezzet, isli Ayaş salçası ve yanık Denizli yoğurdu ile taçlandırıldı.

Ana yemek servisinde devlet başkanlarına deniz ürünü ve kırmızı et olmak üzere iki farklı gurme seçenek sunuldu. İlk alternatif, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile zenginleştirilmiş deniz levreği oldu. Diğer seçenekte ise ağır ateşte lokum kıvamında pişirilmiş dana kaburgaya; yanık Trabzon tereyağı, közlenmiş patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti. Bu eşsiz gastronomi şöleni, geleneksel tatlılarımızdan Sütlü Nuriye ile son bulurken, tatlı tabağını Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve ferahlatıcı bergamot notaları tamamladı.

Ana yemek servisinde devlet başkanlarına deniz ürünü ve kırmızı et olmak üzere iki farklı gurme seçenek sunuldu. İlk alternatif, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile zenginleştirilmiş deniz levreği oldu. Diğer seçenekte ise ağır ateşte lokum kıvamında pişirilmiş dana kaburgaya; yanık Trabzon tereyağı, közlenmiş patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti. Bu eşsiz gastronomi şöleni, geleneksel tatlılarımızdan Sütlü Nuriye ile son bulurken, tatlı tabağını Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve ferahlatıcı bergamot notaları tamamladı.

İki Michelin yıldızlı şef: Fatih Tutak

Menünün detayları sosyal medyada büyük ilgi çekip övgü toplarken, bu lezzet şöleninin arkasındaki ismin dünyaca ünlü Türk şef Fatih Tutak olduğu ortaya çıktı.

İki Michelin yıldızlı şef: Fatih TutakMenünün detayları sosyal medyada büyük ilgi çekip övgü toplarken, bu lezzet şöleninin arkasındaki ismin dünyaca ünlü Türk şef Fatih Tutak olduğu ortaya çıktı.

31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tutak, günümüzde Türkiye'de iki Michelin Rehberi Yıldızı'na sahip tek restoran olan "TURK"ün hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini üstleniyor. Gastronomi serüvenine Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldığı eğitimle başlayan başarılı şef, kariyeri boyunca Kopenhag, Bangkok ve Çin gibi dünyanın önde gelen mutfak kültürlerinde çalışarak vizyonunu genişletti. 2019 yılında edindiği küresel tecrübeyle Türkiye'ye dönen Fatih Tutak, kendi adını taşıyan restoranını açarak Türk mutfağını yenilikçi dokunuşlarla zirveye taşımaya devam ediyor.

31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tutak, günümüzde Türkiye'de iki Michelin Rehberi Yıldızı'na sahip tek restoran olan "TURK"ün hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini üstleniyor. Gastronomi serüvenine Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldığı eğitimle başlayan başarılı şef, kariyeri boyunca Kopenhag, Bangkok ve Çin gibi dünyanın önde gelen mutfak kültürlerinde çalışarak vizyonunu genişletti. 2019 yılında edindiği küresel tecrübeyle Türkiye'ye dönen Fatih Tutak, kendi adını taşıyan restoranını açarak Türk mutfağını yenilikçi dokunuşlarla zirveye taşımaya devam ediyor.
Başlıklar :NATO ZirvesiNATO Zirvesi akşam yemeğiMichelin yıldızı
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