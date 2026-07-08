Mardin'de yürek yakan olay: Boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek öldü

Japonlar Mardin'e akın ediyor: Dünya bu ürünün peşinde, dört tondan sadece bir kilo çıkıyor

Mardin’de kurulan gül bahçesinde kadınlar, sabahın ilk ışıklarında başladıkları hasat mesaisinde, kozmetik sektöründe kullanılan gülleri özenle topluyor.