Mardin'de yürek yakan olay: Boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek öldü
17:15, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Şeker yerken fenalaştı.
Mardin'de evde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu fenalaşan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Düğürk Mahallesi'nde dün Efe S'nin (2), evde yemeye çalıştığı şeker boğazına kaçtı.
Durumu fark eden ailesinin Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdüğü bebek, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Efe S. hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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