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Mardin'de orman yangını: Ekipler alevleri durdurdu

Mardin'de orman yangını: Ekipler alevleri durdurdu

23:1317/06/2026, Çarşamba
AA
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Yangında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini önlerken yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.



#mardin
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#İtfaiye
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