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Mardin'de duygu dolu ihtida: Müslüman olup Zehra ismini aldı

Mardin'de duygu dolu ihtida: Müslüman olup Zehra ismini aldı

20:5116/06/2026, Salı
DHA
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Rus kadın evlenmek için geldiği Mardin'de Müslüman oldu.
Rus kadın evlenmek için geldiği Mardin'de Müslüman oldu.

Mardin'de Rusya vatandaşı Valeriia Teplova, İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Teplova, 'Zehra' ismini aldı.

İslam dinini kabul etmek üzere Mardin İl Müftülüğü'ne başvuran Rusya vatandaşı Valeriia Teplova için ihtida merasimi düzenlendi.
İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen törende Teplova, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Teplova, 'Zehra' ismini aldı.
Merasime başkanlık eden Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Zehra’yı bu anlamlı kararından dolayı tebrik ederek kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi. Dr. Türkmen, İslam’ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu ifade ederek Zehra’ya yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Merasimin ardından hazırlanan ihtida belgesi, Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen tarafından Zehra’ya takdim edildi. Ayrıca Türkmen, yeni Müslüman olan Zehra’ya Kur’an-ı Kerim ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, yapılan dua ve iyi dileklerin ardından sona erdi.


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