Mardin'de duygu dolu ihtida: Müslüman olup Zehra ismini aldı

Merasime başkanlık eden Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Zehra’yı bu anlamlı kararından dolayı tebrik ederek kendisine İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi. Dr. Türkmen, İslam’ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu ifade ederek Zehra’ya yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.