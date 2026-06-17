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Mardin’de maganda kurşunu ölüme neden oldu: 2 şahıs tutuklandı

Mardin’de maganda kurşunu ölüme neden oldu: 2 şahıs tutuklandı

15:5517/06/2026, Çarşamba
IHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i ise serbest bırakıldı.

Olay, 14 Haziran günü Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gelin indirme merasimi sırasında havaya açılan ateş sırasında evinin balkonundaki Hedli Çin (76), sol göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1’i serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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