700 yıllık sır ortaya çıktı: Yol çalışması tarihi gerçeği gözler önüne serdi

Ortaca Mahallesi Muhtarı Edip Aslan, Midyat Belediyesinin çalışmaları esnasında yer altından büyük taşlar çıktığını belirterek, "Yaşlılarımız burada zamanında bir kilise olduğundan söz ederlerdi ama biz görmemiştik. Taşların üzerindeki yazıları görünce hemen yetkililere haber verdik. Bölge şu an koruma altında." dedi.







