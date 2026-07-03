Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Oğlunun bombalı tuzağından kurtulmuştu: Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Oğlunun bombalı tuzağından kurtulmuştu: Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

14:013/07/2026, Cuma
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Mahkeme heyeti, Polat Eye'yi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 2 ay, Abas A.'yı 13 yıl 4 ay, Baran A.'yı ise 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Mahkeme heyeti, Polat Eye'yi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 2 ay, Abas A.'yı 13 yıl 4 ay, Baran A.'yı ise 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, 2 yıl önce mirastan pay almak amacıyla oğlu ve 3 arkadaşı tarafından kullandığı araca bombalı tuzak kurulan Mehmet Eye olaydan sağ kurtulmuştu. Oğlundan şikâyetçi olmayan ve davanın ardından yaşamını sürdüren 47 yaşındaki Eye, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Oğlunun bombalı tuzağından sağ kurtulan Mehmet Eye, kalp krizine yenik düştü.

Olay, 30 Haziran 2024'te Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi R.E.'nin kendisine kötü davrandığını öne sürerek, aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle babası Mehmet Eye'yi öldürüp mirastan pay almak isteyen Polat Eye, arkadaşı Abas A. ile plan yaptı. İddiaya göre, Berkant K. tarafından hazırlanan patlayıcı düzenek, Baran A. tarafından Mehmet Eye'nin kullandığı servis aracına yerleştirildi. Mehmet Eye, aracındaki poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Bir süre sonra Berkant K. tarafından uzaktan kumandayla patlatılmak istenen düzenek, Mehmet Eye'nin evine girmek üzere olduğu sırada infilak etti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Polat Eye ile Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından dava açıldı. Davanın 7 Mayıs’taki karar duruşmasında Mehmet Eye, oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak şikayetçi olmadığını söyledi. Sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddedip tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Polat Eye'yi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 2 ay, Abas A.'yı 13 yıl 4 ay, Baran A.'yı ise 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. 3 sanığa ayrıca 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verilirken, bu ceza adli para cezasına çevrildi. Berkant K. ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Eye, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eye’nin cenazesi, işlemlerinin ardından Mazıdağı İlçe Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.




#mardin
#miras
#Baba oğul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? 14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?