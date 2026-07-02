‘GÜLİZAR’IN BANA BİR ZARARI YOKTU’





Tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ise suçlamaları reddederek, "Bu davayla hiçbir ilgim yok. Gülizar'ın bana bir zararı yoktu. Aramızda herhangi bir düşmanlık da bulunmuyordu. Neden böyle bir şey yapayım?" diye konuştu.