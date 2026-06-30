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Evinde silahla vurulmuş halde bulundu, kurtarılamadı

Evinde silahla vurulmuş halde bulundu, kurtarılamadı

23:0030/06/2026, Salı
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Kavar Erdem (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesini duyan yakınlarının girdiği evde Kavar Erdem, başından tabancayla vurulmuş halde bulundu

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdem, doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı

Erdem'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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