Japonlar Mardin'e akın ediyor: Dünya bu ürünün peşinde, dört tondan sadece bir kilo çıkıyor

Güller sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlanıyor. Kadınlarımız hem köyümüzden hem çevre köylerden geliyor ve gülleri topluyor. Ardından köyümüzde kurduğumuz distilasyon tesisinde geleneksel yöntemlerle bu ürünlerin damıtmasını yapıyoruz. Japonya’dan da daha önce çalıştığımız müşterilerimiz buraya gelerek hem gül bahçelerimizi hem de distilasyon alanlarımızı ziyaret etti. Bu da bizim ekosistem, susuz tarım ve turizm açısından planladığımız önemli bir adımdı" diye konuştu.