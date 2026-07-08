Kestel’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
18:02, 08/07/2026, Çarşamba
IHA
Tüm ekipler seferber oldu
Bursa’nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan Rampası mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopterlerle, karadan ise ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Başlıklar :BursaKestelorman yangını
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