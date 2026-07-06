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Fransa kırmızı alarmda: Yaklaşık 5 bin hektar alan yangınlarda zarar gördü

Fransa kırmızı alarmda: Yaklaşık 5 bin hektar alan yangınlarda zarar gördü

18:51, 06/07/2026, Pazartesi
AA
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Fransa kırmızı alarmda: Yaklaşık 5 bin hektar alan yangınlarda zarar gördü
Aude vilayetine bağlı Raissac-d'Aude kasabasında da yangın çıktı. Bir helikopterle havadan ve 20'yi aşkın itfaiye ekibi ile karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Fransa'da sıcak hava dalgası etkisini göstermeyi sürdürürken, ülkenin güneydoğusundaki 7 vilayette orman yangınları nedeniyle kırmızı alarm verildi. İki vilayetteki yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, yangınlarda şu ana kadar 4 bin 600 hektar alan zarar gördü. Günlerdir devam eden yangından etkilenen 26 kasabada 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Fransa'da sıcak hava dalgasının etkileri sürerken güneydoğudaki 7 vilayette yüksek orman yangını riski nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ülke, bir yandan yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken bir yandan da özellikle güneydoğudaki vilayetlerde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yüksek yangın riski nedeniyle 7 vilayette kırmızı alarm verildiğini açıkladı.

Kırmızı alarm durumuna geçilen vilayetlerden Pyrenees-Orientales ve Herault'taki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Pyrenees-Orientales vilayetine bağlı Trevillach kentindeki yangında şu ana kadar 4 bin 600 hektar alan zarar gördü. Günlerdir süren yangından etkilenen 26 kasabada 10 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Ayrıca Trevillach'taki yangında biri itfaiye görevlisi 5 kişi hafif yaralandı.

Enedis elektrik dağıtım şirketi, kentteki birçok noktada elektrik kesintilerinin yaşandığını açıkladı.

Yangınlar nedeniyle kırmızı alarm verilen Herault'ta 1000'den fazla itfaiyeci, dün itibarıyla 30'dan fazla yangına müdahalede bulundu.

Vilayete bağlı Carlencas-et-Levras kentindeki yangında şu ana kadar 250 hektarlık alan alevlere teslim oldu, 250'den fazla itfaiye görevlisiyle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gard vilayetindeki Ledenon kentinde 540 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ise dün söndürüldü. Yetkililer, yeni yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

Drome vilayetinde Die kentinde ise 2 Temmuz’da başlayan yangın, karadan müdahalenin zor olduğu alanlarda rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Kentte dün geceden itibaren 100 hektar alanın daha yanmasıyla yaklaşık 500 hektar alan alevlere teslim oldu.

Aude vilayetine bağlı Raissac-d'Aude kasabasında da yangın çıktı. Bir helikopterle havadan ve 20'yi aşkın itfaiye ekibi ile karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Rhone ve Herault vilayetlerinde yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi dün gözaltına alındı.


Tren seferleri aksadı

Özellikle ülkenin güney vilayetlerinde devam eden yangınlar nedeniyle Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF ulaşımda aksamalar yaşandığını bildirdi.

SNCF, Pyrenees-Orientales vilayetindeki bazı tren seferlerinin ve Perpignan-Villefranche-Vernet-les-bains hattı seferlerinin bugün için iptal edildiğini açıkladı.


Fransa'da bu yaz 14 bin 500 hektardan fazla alan yandı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Mecliste hükümete karşı sıcak hava dalgası krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle sunulan gensoru önergesi oylamasından önce yaptığı konuşmada, sıcaklıklar ve orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin yangınlar ve sıcak hava dalgasıyla mücadelede seferber olduğunu kaydeden Başbakan Lecornu, bu sezon çıkan yangınlarda ülke genelinde şu ana kadar 14 bin 500 hektar alanın yandığını, bu rakamın geçen yıl aynı dönemlere kıyasla yaklaşık 3 kat fazla olduğunu belirtti.


AB, Fransa'ya yangın söndürme uçakları gönderiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangınlardan etkilenen Pyrenees-Orientales, Herault, Gard, Drome, Aude, Ariege, Haute-Loire ve Alpes-de-Haute-Provence vilayetlerindeki vatandaşlarla dayanışma mesajı verdi.

Macron, yangınlarla mücadele eden itfaiye ekiplerine desteğini yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın güneyindeki devam eden yangınlarla mücadele için Avrupa'nın seferber olduğunu belirtti.

Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağı göndereceklerini açıklayan von der Leyen, Fransa ile dayanışma mesajı verdi.


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Başlıklar :Fransaorman yangınısıcaklıkkırmızı alarmvilayet
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