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ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle yüz binlerce hane elektriksiz kaldı

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle yüz binlerce hane elektriksiz kaldı

22:344/07/2026, Cumartesi
AA
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Ülkenin New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware eyaletlerinde bazı şehirler dün 39,5 dereceyi görerek tüm zamanların en sıcak günü rekorunu kırmıştı.
Ülkenin New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware eyaletlerinde bazı şehirler dün 39,5 dereceyi görerek tüm zamanların en sıcak günü rekorunu kırmıştı.

ABD'de 250. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 842 binden fazla hane elektriksiz kalırken, başkent Washington'daki geçit töreni de dahil birçok etkinlik ve tren seferleri iptal edildi. Yetkililer rekor seviyelere ulaşan bunaltıcı sıcaklara karşı vatandaşları uyarırken, özellikle doğu kıyısı ve ortabatı bölgelerinde 165 milyondan fazla insanın aşırı hava koşullarından olumsuz etkilendiği bildirildi.

ABD'de 250. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde 842 binden fazla hane aşırı sıcaklar nedeniyle elektriksiz kaldı.

Ülkede elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage internet sitesine göre, ortabatı ve kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı sıcaklar etkili oldu.

Bu bölgelerdeki 842 binden fazla eve hava koşulları nedeniyle elektrik verilemedi.

Yetkililer, bu kesintilerden çok sayıda insanın etkilendiğine dikkati çekerek, vatandaşları bunaltıcı sıcaklara karşı uyardı.

Aşırı sıcaklar, ABD'nin bazı bölgelerindeki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamalarını da aksatırken başkent Washington'da sabah yapılması planlanan geçit töreni iptal edildi.

Başkentteki Büyük Amerikan Eyalet Fuarı da çok sayıda kişinin sıcaktan kaynaklanan rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmesinin ardından geçici olarak kapatıldı.

Ülkenin demir yolu hizmetlerini sağlayan Amtrak, aşırı sıcaklar nedeniyle bir dizi tren seferini iptal edeceğini duyurdu.

Amtrak'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sıcaklık kaynaklı koşullar nedeniyle 88, 106, 107, 142, 159, 163, 666, 667, 694 ve 695 numaralı tren seferleri tamamen iptal edilmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre, özellikle dün doğu kıyısında ve ortabatıdaki 165 milyondan fazla insan rekor sıcaklıkların etkisi altında kaldı.

Ülkenin New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware eyaletlerinde bazı şehirler dün 39,5 dereceyi görerek tüm zamanların en sıcak günü rekorunu kırmıştı.


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